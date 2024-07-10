بسبب خلاف حول سعر “كلب”.. شابين يواجهان السجن يصل إلى 12 سنة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 12سنة سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.علي”. وعقوبة 6 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف شريكه في جريمة اختطاف المدعو ” ب.م.شكيب”. لمتابعتهما بجناية الاختطاف عن طريق التهديد.

ومن جهتها طالبت الدفاع المدني تعويضا مقدر بـ200 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بموكلها المدعو ” ح.أ”.

وحسب ما كشفته مجريات محاكمة المتهمين، فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 18 جوان 2023. على إثر بلاغ من الشرطة القضائية لشاطوناف بباب الزوار شرقي العاصمة، للأمن الحضري ببراقي. مفاده تعرض الشاب ” ح.ا”، للاختطاف كن طرف المدعو “ب.ع”. المتواجد بالقرب من مقر الأمن بإحدى الأماكن المهجورة، حسب ما أفاد به شقيقه ” ح.أ”.

وفي ليلة الـ19 جوان 203 في حدود الساعة الثالثة صباحا استقبلت الضحية “ح.ا” ليبلغ عم تعرضه للتعذيب والاختطاف من طرف المدعو ” ب.ع” الذي كان برفقة صديقه “ب.م.ش” على متن السيارة.

واضاف الضحية أن خاطفه تنقل به من مقر سكناه ببن عكنون إلى براقي في حدود الساعة الحادية عشرة ونصف ليلا، وعلى مستوى منطقة واد الرمان انزله من السيارة وأوسعه ضربا بعد تعريضه للتعذيب والعنف، وبعدها اتصل بشقيقه “أ.م” مرسلا له أيضا صورة “سلفي” وطلب منه تسليمه كلبه الذي هو قضية خلاف بينهما، مع مبلغ مالي مقدر بـ2 مليون سنتيم.

المتهم ينكر

وفي الجلسة أنكر المتهم “ب.ع” واقعة الاختطاف والضرب والتعذيب للضحية الذي تغيب عن المحاكمة.

وافاد المتهم أن ما ورد من تصريحات في محاضر الضبطية القضائية باطل ولا غير صحيح، مؤكدا أن الضحية وشقيقه. حبكا له سيناريو مع رجال الشرطة القضائية بشاطوناف بغرض توريطه فقط.

وافاد أن أساس القضية هو خلاف حول مبلغ الكلب من فصيلة ألمانية باعه لشقيق الضحية المدعو “ج” مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم. ولكون المعني لم يدفع ثمنه طلب من “ا” تسليمه المبلغ أو استرداد الكلب منه.

كما افاد المتهم الثاني “ب.م ش” أن ماوقع ببن عكنون ليست مشاجرة أو اختطاف بل مجرد مناوشات كلامية. بسبب الخلاف حول ثمن الكلب الذي لم يسلمه شقيق الضحية “أ” للمتهم “ع”.

كما أكد بأنه لم يتعرض الضحية لأي اعتداء أو تعذيب كما ورد في محاضر الضبطية، وقد تدخل بينهما لفض المشاجرة.

وبالمقابل واجهت القاضي كلا المتهمين بالشهادة الطبية التي حررها الطبيب المناوب بتاريخ 19 جوان 2023.