بسبب خلاف سابق تنتقم من صديقتها العشرينية وترمي بها من السيارة بالطريق السريع

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد في محاكمة 4 متهمين موقوفين. من بينهم فتاة تدعى ” م.مالية” تورطت في جريمة قتل فظيعة برفقة البقيةو راح ضحيتها فتاة عشرينية تسمى ” ع. أ”.

بحيث قام الجناة برمي المرحومة من السيارة بالقوة التي كانت تقلهم جميعا. في أعقاب خلاف حول سابق جعل المتهمة تنفذ مخططها الإجرامي برفقة شركائها.

وفي القضية يتابع المتهمون كل من “م.مالية” وصديقها “ع.محرز” بجناية تكوين جمعية تكوين جمعية أشرار. بغرض الاعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما يتابع كل من “ع. حكيم”،؛ “ق.حسام”. بجناية المشاركة في القتل العمدي وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة.

وقائع القضية

يستخلص من ملف التحقيق انه بتاريخ 25 أفريل 2017، على الساعة 4:30 تم العثور من طرف مصالح الضبطية القضائية لحسين داي. على مستوى الطريق السريع الشرقي “دريد حسين” بالعاصمة، على جثة ملقاة على قارعة الطريق.

وبعد معاينتها تبين انها تعود لانثى في العشرينات ترتدي وحذاء وعثر بداخل ملابسها الداخلية على رقمين هاتفيين مسجلين. بقصاصة رقمية عليها اسم وليد رويسو، مع انعدام وثائق الهوية.

وفي اطار التحقيق تبين أن الضحية ام لطفلين غادرت المنزل العائلي بتاريخ 15/4/ 2017 وتم تبليغ مصالح الامن عن غيابها.

واستكمالا لاجراءات التحقيق صرح المتهم ” ع. محرز” كلونديستان، بأنه بيوم 14/4/2017 تلقى اتصالا من عند المدعو “ع.ح” طلب منه. ان ينقل صديقته ” م.مالية” إلى باب الوادي، وهناك وجده مع المرحومة “ع.أ”. حيث ركب سويا بالمركبة وطلبت منه ان ينقلها الى احدى العمارات ثم عادت بعد 10 دقائق وبيدها حقيبه صغيرة وتوجهوا بعدها الى باب الواد.

وفي الطريق السريع قال المتهم وقعت مناوشات بين الضحية المتهمة ” مالية” بحي رويسو في حدود الساعه 3:00 صباحا، وخلالها قامت ” مالية” بدفع الفتاة بالقوة من السيارة بعد فتح الباب وتعافرها معها.

في حين صرح أنه واصل سيره إلى غاية محلات بيع الشواء كما انه علم بوفاة الضحية وقتها ولم يقم بالتبليغ عنها.