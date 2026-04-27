بسبب خلاف.. عشريني يقتل بائع لواحق الهواتف النقالة بمحطة الخروبة

أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة، على إزهاق روح عامل بمحطة النقل لسيارات الأجرة بخروبة وهو رب أسرة يبلغ من العمر 64 سنة. حيث ضربه بواسطة حجرة على الوجه جعلته يسقط بقوة على الارض بعدما فقد توازنه فوق دراجته النارية، على خلفية مشاجرة بينهما بمحاذاة المطعم المقابل للمحطة. أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وقائع القضية

قضية الحال برمجتها محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر للخوض في تفاصيلها اليوم الإثنين. لمتابعة المتهم (ج تقي الدين )، قبل أن يتقرر تأجيل محاكمة المتهم إلى تاريخ 18 ماي 2016.

وفي التفاصيل انطلقت ملابسات القضية على إثر تلقي نداء من مركز القيادة لأمن ولاية الجزائر. مفاده تواجد شخص ملقى على الأرض مقابل محطة النقل البرية السيارات الأجرة خروبة. و بعد تنقل عناصر الأمن إلى عين المكان تم معاينة تواجد شخص ملقى على الأرض وبقع من الدماء واضحة على وجهه وكذا على الأرض و من خلال تقدم عناصر الحماية المدنية تبين انه قد فارق الحياة في عين المكان.

و بعد التحريات الميدانية وبالاستعانة بشهود عيان تبيّن أن الضحية يدعى (ع. عز الدين) رب أسرة يزاول مهامه على مستوى المحطة البرية السيارات الأجرة. ما بين الولايات الخروبة والمتمثل في بيع سماعات و مستلزمات الهواتف النقالة . كما تبيّن أيضا أنه وقع في خلاف مع صديقه المدعو “تقي الدين” الذي يزاول هو الآخر نفس نشاط الضحية. غير أنه وفي المساء عادا إلى الشجار ليباغت المتهم “تقي الدين” الضحية (ع. عز الدين) الذي كان على متن دراجة نارية بضربه بواسطة حجرة على مستوى الوجه ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

و استكمالا للتحريات الأولية تم سماع أقوال الشاهد “ت. كمال”، الذي صرح أنه في حدود الساعة السادسة والنصف مساءا ، وعلى مستوى محطة سيارات خروبة، شاهد شخصا يقود مركبته حينها كان أحد الأشخاص يقود دراجة نارية بسرعة أمامه، وقام أحد الاشخاص برشقه بحجارة كبيرة باتجاه الرأس. أدت إلى سقوط السائق وارتطامه على الرصيف. حيث أكد أن الجاني قام بالفرار ليقوم بعدها بإعلام الشرطة الذين التقى بهم في الطريق. مؤكدا أنه لا يعرف هوية الفاعل و لا هوية الشخص الذي تعرض للإعتداء.

