بسبب خلاف مع والدها.. رب أسرة يختطف طفلة ذات 6 سنوات من أمام مسكنها بالكاليتوس

تشْرع محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، في محاكمة المتهم الموقوف المدعو ” د.حمزة” عن جناية اختطاف قاصر عن طريق الإستدراج،

الحادثة هذه عاشت وقائعها عائلة تقطن بمدينة الكاليتوس شرقي العاصمة، لتَعرّض ابنتهم القاصر ذات الـ6 سنوات من العمر، للاختطاف لمدة 4 ساعات تقريبا، بعد عملية استدراج محكمة من المتهم المدعو “د.حمزة” ، الذي قام بالفعل عمدا انتقاما من صديقه المقرب ” م.أمين” بعدما نصب عليه مبلغ مالي يقدر بـ 40 مليون سنتيم. سلمه المتهم لوالد الطفلة لجلب تأشيرة سفر لدولة إسبانيا مع جواز سفر يخص أحد معارفه.

حيث تم برمجة المحاكمة بعد إدانة المتهم السالف الذكر بعقوبة 7سنوات سجنا أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء ليكون الحكم محل استئناف أمام محكمة الحال.

وقائع القضية

وخلال عرض حيثيات القضية تبين أن المتهم الموقوف المدعو “د.حمزة” أختطف الطفلة القاصر “آلاء”من أمام مسكنها العائلي أين كانت برفقة اختها الكبرى تلعب خارج المنزل.

وتبين أن أسباب الجريمة خلاف بسيط، بين المتهم وصديقه ” م.أمين” لعدم تمكينه من أمواله المقدرة ب40 مليون سنتيم، وعدم الرد على اتصالاته الهاتفية بعدما جرى الاتفاق على موعد لتسلم أمواله.

حيث قام المتهم بالتنقل على متن سيارته من نوع ” رونو ماستر” الى غاية الحي الذي يقطن به والد الضحية، بالكاليتوس، ثم قام بطرق الباب وخلالها اخبره أفراد العائلة بأن صديقه غير موجود بالمنزل.

وعليه انصرف المتهم وفي طريقه صادف الطفلة ” آلاء” تلعب مع شقيقتها ” مروى” فقام باستدراجها باغرائها لشراء بعض الحلويات والألعاب النارية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

حيث قام المتهم بأخذ الطفلة بالقوة برفقة غرباء ، هما صديقيه ” سيف الدين،” و”لخضر” كانا معه على متن مركبته، ليتنقّل بها إلى غاية مدينة برج الكيفان ثم الى مدينة الرغاية، وفي الطريق وعلى مستوى مدينة رويبة قامت والدة الضحية باتجاع ابنتها فورا، مهددة اياه بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن في حال رفضه، غير أن المتهم امتنع عن إرجاع الضحية ” آلاء”، حتى تلقى اتصال من رجال الشرطة القضائية بباب الزوار حيث أرغموه على تسليم الطفلة للشرطة في اي مكان يقربه.

ولدى تسليم المتهم الطفلة للشرطة القضائية بالرغاية حيث كان، تابع والدها صديقه قضائيا أمام نيابة محكمة دار البيضاء.

وفي الجلسة تناقضت تصريحات المتهم حيث أنكر بشدة إختطافه الطفلة القاصر، مبررا أنه اصطحبها بمشورة والدها، الذي بيوم الوقائع كان في موعد معه لتسلم ملف إداري يتعلق بالسكن، لكنه تعرض عليه ذلك لتواجده في المحكمة لتخليص غرامة مالية.

وأكد المتهم أنه تفاجأ بالمتابعة القضائية، كون والد الطفلة صديقه المقرب، ومعتاد اصطحاب ابنته معه بدون أي اعتراض، حيث تراجع عن تصريحاته فيما يخص وجود مشكل مالي بينه وبين زوالد الطفلة ” آلاء”.