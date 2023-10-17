بسبب دعمه لفلسطين.. سباح مصري يتلقى تهديدات بالقتل!

تعرض السباح المصري عبد الرحمن سامح هريدي، لتهديدات بالقتل، بعد أن أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

جراء العدوان الصهيوني الذي يتعرض له قطاع غزة مؤخرا، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.

وصرح السباح المصري عبد الرحمن هريدي، لموقع SOS، أمس الإثنين، بعد تتويجه بذهبية 50م فراشة ضمن فعاليات الجولة الثانية من كأس العالم للسباحة بأثينا اليونانية :”لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية”.

وتابع المتحدث:”تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين”.

وأوضح ذات المتحدث:”تذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي”.

وختم السباح عبد الرحمن سامح هريدي:”بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن”.

وكان أول رد فعل من الإتحاد الدولي للسباحة، بعد تصريحات البطل المصري للسباحة، حذف صور سامح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه.

رغم أن السباح عبد الرحمن هريدي، دخل تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.