بسبب رفض دعم “المثلية”.. إيقاف فوري للاتحاد الجزائري للكرة الحديدية

قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، بسبب رفض دعم “المثلية” خلال مونديال (أقل من 18 سنة وأقل من 23 سنة) الشباب للكرة الحديدية الذي احتضنه مدينة وهران.

وأشاد الاتحاد الدولي بالتنظيم المثالي للبطولة العالمية للشباب التي جرت ما بين الـ 15 والـ 25 سبتمبر المقبل الماضي. غير أنه قرر في المقابل توقيف الاتحاد الجزائري بسبب الأحداث التي شهدها حلم تسليم الميداليات.

وأوضح المصدر ذاته، في بيان بعث به إلى الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية. بأن الأخير، رفض الامتثال لدفتر شروط الاتحاد الدولي الذي يفرض ظهور ألوان “قوس قزح”.

كما أكد الاتحاد الدولي، في ذات البيان. بأن الاتحاد الجزائري برر رفضه السماح للمتوجين بإرتداء قميص يدعم “المثلية” بكون المجمتع الإسلامي لا يعترف بهذه الفئة.

وعليه فقد قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، الإيقاف لنشاط الاتحاد الجزائري للعبة، إلى جانب تجميد نشاط أي عضو جزائري في الاتحادات القارية، مع منع الرياضيين الجزائريين من المشاركة في البطولات القادمة.