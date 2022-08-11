بسبب زميله.. القضاء البريطاني يستدعي محرز

كشفت مصادر إعلامية بريطانية. أمس الأربعاء، عن إمكانية إستدعاء لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز، من طرف القضاء البريطاني في قضية كشاهد.

وكشفت صحيفة “الدايلي ميل”، عن إمكانية إستدعاء لاعب الخضر، رفقة عدد من زملائه بالمان سيتي، غريليش، والكر، ستونز بالإضافة لسترلينغ.

كما ذكر صحفي بريطاني، عبر حسابه على تويتر، أن إمكانية إستدعاء هؤلاء اللاعبين للإستماع لأقوالهم في قضية لاعب المان سيتي، بنجامين ميندي، المُتهم بثماني قضايا إغتصاب قُصر.

للإشارة، أنكر بنجامين ميندي، التهم الموجهة إليه، في جلسة يوم الإثنين الماضي، بمحكمة تشيستر كراون.

الأمر الذي جعل القضاء البريطاني يلجأ لاستدعاء زملائه في الجلسة المقبلة، لوجود إمكانية تقديمهم أدلة في القضية.