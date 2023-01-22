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أخبار الجزائر

بسبب سخان مياه بدون مُصرف للغاز.. إختناق شخصين بالبويرة

بقلم نادية بن طاهر
بسبب سخان مياه بدون مُصرف للغاز.. إختناق شخصين بالبويرة
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تمكنت مصالح الحماية المدنية في البويرة، اليوم الأحد، من إنقاذ شخصين من موت محقق بعد تعرضهما للإختناق بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل حالتي تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بدون قناة صرف الغازات المحروقة.

ووقع الحادث، بحوش اللوز في بلدية بئر غبالو بالبويرة، داخل مسكن عائلي.حيث تم اسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى عين بسام.

ونشرت مصالح الحماية المدنية، صورة توضح عدم تركيب قناة صرف الدخان بمسخن المياه وهو ما تسبب في الحادث.

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