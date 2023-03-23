بسبب سرقة المحولات.. 5000 عائلة دون كهرباء في العاصمة
أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، عن تعرض منشآت هامة لتوزيع الكهرباء للتخريب بهدف السرقة. مما تسبب في حرمان أكثر من 5000 زبون من الكهرباء على مستوى القرية الفلاحية بزرالدة وسطاوالي.
في حين، يتعلق الأمر بمحولات كهربائية موجودة ببلديتي السويدانية وزرالدة، تعرضت مؤخرا لعمليات نهب وتخريب. وفقا لبيان هذه المديرية التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-توزيع”.
كما أوضحت المديرية أنه فور انقطاع التيار في المناطق والأحياء المزودة عن طريق هذه المحولات، تنقلت الفرق التقنية التابعة لها لإصلاح العطل. ليتبين أن الانقطاع ناجم عن تعرض التجهيزات للسرقة والتخريب وليس لمجرد خلل تقني.
في حين، قامت الفرق التقنية بإعادة تزويد السكان بالكهرباء عن طريق مصدر بديل في انتظار اصلاح ما تم تخريبه أو استبداله. حسب بيان المديرية التي أكدت اتخاذها “لجميع الإجراءات القانونية الكفيلة للحد من هذه التصرفات. التي تؤثر سلبا على نوعية الخدمة المقدمة فضلا عن الأضرار المادية والخسائر المالية التي تلحق بالمديرية”.
عرقاب: ربط 245 ألف منزل في 2023
وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في وقت سابق، إن القطاع وضع خطة عمل لمواصلة برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز. وهذا بهدف ربط 65000 منزل بالكهرباء و180000 منزل بالغاز خلال سنة 2023 عبر كل ولايات الوطن.
كما أشار وزير الطاقة، إلى أنه سيتم توصيل 638 منزلا و139 مدرسة بغاز البروبان على مستوي مناطق الظل. وقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيغاواط من الطاقات المتجددة من خلال شركة سونلغاز. والذي سوف ينجز بوتيرة متسارعة عبر 42 ولاية من التراب الوطني.