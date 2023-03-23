بسبب سرقة المحولات.. 5000 عائلة دون كهرباء في العاصمة

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، عن تعرض منشآت هامة لتوزيع الكهرباء للتخريب بهدف السرقة. مما تسبب في حرمان أكثر من 5000 زبون من الكهرباء على مستوى القرية الفلاحية بزرالدة وسطاوالي.

في حين، يتعلق الأمر بمحولات كهربائية موجودة ببلديتي السويدانية وزرالدة، تعرضت مؤخرا لعمليات نهب وتخريب. وفقا لبيان هذه المديرية التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-توزيع”.

كما أوضحت المديرية أنه فور انقطاع التيار في المناطق والأحياء المزودة عن طريق هذه المحولات، تنقلت الفرق التقنية التابعة لها لإصلاح العطل. ليتبين أن الانقطاع ناجم عن تعرض التجهيزات للسرقة والتخريب وليس لمجرد خلل تقني.

في حين، قامت الفرق التقنية بإعادة تزويد السكان بالكهرباء عن طريق مصدر بديل في انتظار اصلاح ما تم تخريبه أو استبداله. حسب بيان المديرية التي أكدت اتخاذها “لجميع الإجراءات القانونية الكفيلة للحد من هذه التصرفات. التي تؤثر سلبا على نوعية الخدمة المقدمة فضلا عن الأضرار المادية والخسائر المالية التي تلحق بالمديرية”.

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