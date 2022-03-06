بسبب سليماني.. الصحافة البرتغالية تدعوا لاعتناق الاسلام

صنع الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب سبورتينغ لشبونة، الحدث في الصحف البرتغالية، نظير آدائه في مواجهة أروكا.

وتصدر سليماني، أخبار الصحف البرتغالية، التي كتبت عنوانين قوية تشيد من خلالها بآداء مهاجم الخضر.

ووضعت صحيفة “أوجوغو”، صورة سليماني في صفحتها الأولى، وعنونتها بعبارة “أعتنقوا الإسلام”.

كما عنونت صحيفة “ريكورد” واجهة عددها الأخير “هدف الرجال”، وأرفقتها بصورة للسوبر سليم.

يذكر أن إسلام سليماني، بصم على ثنائية في مواجهة أروكا، قاد من خلالها فريقه سبورتينغ لشبونة لتحقيق فوز جديد