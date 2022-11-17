بسبب سوء الأحوال الجوية.. إلغاء هذه الرحلات البحرية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري في بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن إلغاء عدد من الرحلات. والخاصة بسفينتها HSC Sraidi حتى 28 نوفمبر المقبل

وبحسب الشركة فإنه تم إلغاء هذه الرحلات البحرية بسبب الأحوال الجوية الحالية. التي لا تسمح للسفينة المسؤولة عن الإبحار.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن شركة العبارات الجزائرية، فإن الرياح وارتفاع الأمواج من 1 م إلى 2.40 م. يحول دون إمكانية الابحار. كما توضح الشركة أن هبوب الرياح يمكن أن يصل إلى 24 عقدة.

وللتذكير ، استأنفت سفينة HSC Sraidi رحلاتها البحرية في جويلية الماضي. وذلك لإتاحة الفرصة للزوار والمواطنين اكتشاف ساحل خليج الجزائر العاصمة.

وللقيام بذلك ، يوفر السرايدي خدماته من محطة La Pêcherie الحضرية إلى Les Sablettes و Tamenfoust.