بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل عديد الرحلات البحرية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل عدد من الرحلات البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.
وحسب بيان للمؤسسة، فقد تقرر تأجيل رحلة “الجزائر _ مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 24 نوفمبر 2025 إلى يوم 25 نوفمبر 2025. على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة باجي مختار 3. كما تم تأجيل رحلة “مرسيليا_ سكيكدة” المبرمجة سلفا يوم 24 نوفمبر 2025. إلى يوم 27 نوفمبر 2025 على الساعة 12:00 زوالا. وتأجيل رحلة “سكيكدة_ مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 25 نوفمبر 2025 إلى يوم 28 نوفمبر 2025 على الساعة 15:00 مساءا.
كما قررت المؤسسة أيضا تأجيل رحلة “وهران - مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 26 نوفمبر إلى يوم 27 نوفمبر 2025 على الساعة 11:00 صباحا. وتأجيل رحلة “مرسيليا – سكيكدة” المبرمجة سلفا يوم27 نوفمبر 2025 إلى يوم 28 نوفمبر 2025 على الساعة 19:00 مساءا. بالأإضافة كذلك إلى تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 28 نوفمبر 2025 إلى يوم 29 نوفمبر 2025 على الساعة 18:00 مساءا.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور