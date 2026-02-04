بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل هذه الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعاء، عن تعديل برنامج رحلاتها، وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تأجيل رحلة وهران - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 04 فيفري 2026 إلى يوم 06 فيفري 2026. على الساعة 11:00 صباحا. وبداية التسجيلات تكون على الساعة 06:00 صباحا وتنتهي على الساعة 09:00 صباحا.

بالإضافة إلى تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 05 فيفري 2026 إلى يوم 06 فيفري 2026 على الساعة 11:00 صباحا، حيث تكون بداية التسجيلات على الساعة 06:00 صباحا وتنتهي على الساعة 09:00 صباحا.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، على المعنيين بالرحلات السالفة الذكر أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في التوقيت المحدد بغرض إستكمال إجراءات السفر.

كما وضعت تحت تصرفهم الأرقام الهاتفية التالية: +213 21 64 43 74 – 3307 للرد على إنشغالاتهم.

إضغط ع

+213 21 64 43 74 -3307لى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور