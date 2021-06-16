بسبب “سيلفا”.. “محرز” أقرب للبقاء في صفوف “السيتي” !

كشفت صحيفة “الأتلتيك” البريطانية، أن اللاعب البرتغالي “بيرناردو سيلفا” قرر الرحيل عن “مانشستر سيتي” واللعب في فريق آخر الموسم المقبل، ليفتح بذلك باب التأويلات حول إمكانية مقايضته مع “ديمبلي” لاعب “برشلونة”.

وأكدت ذات الصحيفة، أن “سيلفا” بحاجة لوقت لعب أكثر ولا يريد أن يكون في تشكيلة “غوارديولا” الموسم المقبل التي ستعتمد ايضا على المداورة فذلك يؤثر كثيرا في مردوده وهو يريد اللعب أكثر لذلك فإنه يفضل الخروج.

خروج “سيلفا” وإمكانية رحيل “سترلينغ” أيضا، ستجعل فرضية بقاء “محرز” في صفوف السيتي هي لأقرب خاصة بعد تصريحات هذا الأخير الذي أكد أنه سعيد في الفريق ولا يفكر بتاتا في الخروج من مانشستر سيتي.