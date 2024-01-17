بسبب عاصفة.. رحلة جوية تدوم 61 ساعة!

وصلت رحلة طيران تديرها شركة TUI Airlines والتي كانت تحلق من مانشستر بنجاح. بعد رحلة طويلة مدتها 61 ساعة إلى ماديرا البرتغال. والتي تستغرق، بالشروط المعتادة، أربع ساعات.

ومنع الطقس القاسي الرحلة من الهبوط في ماديرا، مما أدى إلى تحويل مسارها إلى بورتو سانتو (PXO). حيث اضطر الركاب لقضاء ليلة في مؤسسات الإقامة.

ووصلت الرحلة أخيرًا إلى ماديرا، على الساعة 21:16، أي بعد يومين وتسع ساعات من موعد الوصول المقرر أصلاً.

وفقًا لموقع الطيران 24، منع الطقس القاسي الرحلة من الهبوط في ماديرا، مما أدى إلى تحويل مسارها إلى بورتو سانتو (PXO). حيث اضطر الركاب لقضاء ليلة في مؤسسات الإقامة.

وأدى استمرار الطقس السيئ في ماديرا إلى إبقاء الركاب عالقين. على الرغم من محاولات مشغل الرحلة المغادرة في الصباح الباكر.

وتفاقم الوضع مع هطول أمطار غزيرة وضعف الرؤية، مما أدى إلى تحويل الرحلة إلى جنوب تينيريفي (TFS).

وأدت محاولة أخرى للسفر إلى فونشال في نفس اليوم إلى عودة الرحلة إلى تينيريفي. حيث قضى الركاب ليلتهم في فندق آخر.

ووصلت الرحلة أخيرًا إلى ماديرا في اليوم التالي، على الساعة 21.16. أي بعد يومين وتسع ساعات من موعد الوصول المقرر أصلاً – بإجمالي 61 ساعة بعد المغادرة من مانشستر.