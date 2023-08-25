بسبب عبارة “الله أكبر”.. فرنسا تبعد لاعبا فرانكو جزائريا

كشفت تقارير صحفية فرنسية أمس الخميس، بأن عبارة “الله أكبر” تسببت في إبعاد لاعب فرانكو جزائري، من منتخب فرنسا لأقل من 16 سنة.

وأوضح موقع “سبور أف أر” الفرنسي، بأن الأمر يتعلق بـ ” إنزو ستيرنال” لاعب نادي أولمبيك مرسيليا.

وأشار المصدر ذاته، بأن اللاعب المولود سنة 2007، طرد من منتخب أقل من 16 سنة، لأسباب انضباطية، وبالضبط احتفاله بقميص مكتوب عليه “الله أكبر” خلال الدورة المقامة بمدينة “مونتايغو” غرب فرنسا.

كما أكد الموقع الفرنسي، بأن خطوة إبعاد إنزو ستيرنال، ستفتح الطريق أمام اللاعب من أجل الالتحاق بالمنتخب الجزائري، في حال تحركت الاتحادية الجزائرية لضمه.