بسبب عدم جاهزية الكاميرون.. مصر مرشحة لإحتضان كان 2021 مجددا!

فجّر المدير الفني للإتحاد الإفريقي لكرة القدم السوداني، عبد المنعم شطة، مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه أن مصر مرشحة لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، بدلا من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها من ناحية المنشآت الرياضية.

وأكد عبد المنعم شطة في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” المصرية، أن المسؤولين في الاتحاد القاري، يشعرون بالندم، لتجديد ثقتهم في الكاميرون، بعد فشل الحكومة في الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستضافة البطولة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح شطة: “تأجيل قرعة البطولة لم يكن بسبب فيروس كورونا المستجد، هذا كلام غير صحيح، وإلا لكانت أجريت القرعة عن بعد عبر الفيديو بدلا من التأجيل”.

وتابع: “وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، توجه إلى الكاميرون البلد المضيف للنسخة المقبلة، وتفاجأ بأن الملاعب هناك غير صالحة لاستضافة المباريات حتى الآن، لذلك أصبحت مصر هي المرشحة الأولى لاستضافة البطولة بنسبة تقترب من 60 بالمئة”.