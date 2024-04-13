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الرياضة

بسبب عدم خيانته لها.. زوجة كاكا تكشف تفاصيل الطلاق !

بقلم عزيز طالبي
بسبب عدم خيانته لها.. زوجة كاكا تكشف تفاصيل الطلاق !
كاكا
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كشف الإعلام الفرنسي عن تفاصيل انفصال نجم الكرة البرازيلية ريكاردو إيزكسون دوس سانتوس ليتي الملقب بـ “كاكا” من زوجته بعد عشرة دامت 10 سنوات.

وخرجت زوجة كاكا بتصريح استثنائي للإعلام، حيث قالت “كاكا لم يخونني أبدا، عاملني بشكل جيد ومنحني عائلة رائعة”.

كما أضافت “لم أكن سعيدة، كان هناك شيء مفقود، المشكلة أنه كان زوجا مثاليا جدا”.

ووصف الإعلام الإيطالي طلاق كاكا وزوجته بـ “أغرب طلاق” في عالم كرة القدم، سيما وأن اللاعب الفنان والخلوق منح زوجته حياة مثالية.

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