بسبب عدم منحهم ترخيصا للعودة 45 يوما قبل موعد بداية بطولتهم..‫أندية القسم الثاني تباشر تحضيراتها في الخفاء

‫باشرت بعض أندية القسم الثاني تحضيراتها للموسم الكروي 2020 ـ 2021 وسط سرية تامة، ومن دون الإعلان عن ذلك، خشية توقيفها من قبل رجال الأمن، في ظل عدم حصولها على ترخيص من وزارة الرياضة للعودة إلى التدريبات.

‫ولم ترخص وزارة الرياضة قبل 45 يوما عن الموعد المحدد لبداية منافسة القسم الثاني للعودة إلى جو التدريبات، من دون معرفة الأسباب، حيث أعطت الضوء الأخضر فقط لأندية الرابطة المحترفة الأولى، منذ يوم 28 سبتمبر الماضي، يحدث هذا رغم تأكيد رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، إمكانية عودة نشاط كرة القدم بالنسبة للأندية شرط احترام التدابير الوقائية.

‫ورفض رئيس رابطة الهواة، علي مالك، الذي أصبح مسؤولا على تسيير بطولة القسم الثاني، الترخيص للأندية بالعودة إلى جو التدريبات، رغم أن مدة 45 يوما فقط تفصلها عن أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، وحجته في ذلك، عدم تلقي أي إشارة.

‫وعلى سبيل الأندية التي لم تنتظر إشارة للعودة، نجد شبيبة تيارت الصاعد الجديد إلى القسم الثاني، حيث يشارف على إنهاء الأسبوع الثاني من تحضيراته للموسم الكروي المقبل، غير مكترث لعدم الترخيص، مثلما فعلت أندية عدة تنشط في بطولة هذا القسم، حيث تتدرب خفية عن الأنظار من انكشاف أمرها.

‫ولجأت أندية القسم الثاني، في انتظار تحصلها على الضوء الأخضر من الوزارة الوصية، إلى الغابات والجبال والأماكن المنعزلة، وساعدها في ذلك أن العمل في هذه الفترة، يقتصر على الجانب البدني، من دون الحاجة إلى استغلال مرافق الدولة، كالملاعب مثلا.

‫ويطرح عدم منح أندية القسم الثاني إشارة الدخول في جو التدريبات بصفة قانونية، أكثر من تساؤل، وعلميا يحتاج نادي كرة القدم في الحالة العادية مدة 45 يوما لأجل الوصول إلى الجاهزية، ما بالك في هذه الحالة الاستثنائية والأندية متوقفة منذ 8 أشهر.