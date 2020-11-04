بسبب عرضها “المجنون”.. الفاف محل سخرية في زيمبابوي

وجدت الفاف نفسها محل سخرية في زيمبابوي، بعدما إقترحت لعب المُبارتين القادمتين بين الخضر والمُحاربين، على أرض الجزائر ذهابا وإيابا.

وأوضح رئيس “الزيفا“، فلتون كمامبو، في تصريحات لجريدة “الهيرالد” المحلية، بأن عرض الإتحاد الجزائري كان “مجنونا”.

وقال :”لقد عرضوا علينا اللعب ذهابا وإيابا وهو ما رفضناه، لأننا نرفض أن نبيع أرواحنا”.

وواصل ساخرا :”لقد رددنا على هذا المُقترح بآخر مماثل، ألا وهو لعب المُبارتين ذهابا وإيابا في زيمبابوي”.

وختم :”بطبيعة الحال رد الطرف الجزائري كان سلبيا، رغم أننا إقترحنا أيضا التكفل بهم من جميع الجوانب”.