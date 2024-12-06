بسبب عطب في الخطوط الجوية المغربية.. تي بي مازيمبي عالق بـ “كينشاسا”

كشفت إدارة نادي تي بي مازيمبي، اليوم الجمعة، عن تعذر سفر بعثة فريقها إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني، بعد غد الأحد.

وأشارت إدارة تي بي مازيمبي إلى أن الخطوط الجوية المغربية تسببت في تأخر الرحلة لمدة 3 ساعات كاملة، وبعدها إلى 6 ساعات كاملة، قبل أن يتم إلغاء الرحلة نهائيا، في انتظار إعادة برمجتها.

ونشرت إدارة النادي الكونغولي صوراً لفريقها وهو عالق في كينشاسا، وأوضحت الصور أن الطائرة تابعة للخطوط المغربية.

وأكدت إدارة النادي الكونغولي أن الطائرة تعرضت لمشاكل وخلل تقني، وهي تابعة للخطوط المغربية، من طراز بوينغ 737-800.

وقد غادر فريق تي بي مازيمبي مدينة لوبومباشي مساء الأربعاء الماضي، ليصل إلى نواكشوط عبر كينشاسا والدار البيضاء، و في العاصمة الكونغولية، كان من المقرر أن يصعد الفريق على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية يوم الخميس على الساعة السادسة و15 دقيقة صباحاً، قبل أن يحدث خلل، ويتجدد في كينشاسا، حيث بقي الوفد عالقا في المدينة إلى غاية اليوم.