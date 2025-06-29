بسبب عملية شفط الدهون.. التماس عامين حبسا لطبيب تجميل بالشراقة

فتحت محكمة الشراقة مجددا قضية طبيب مختص في عمليات التجميل يدعى” ب.ج” الذي اتهم بارتكاب خطأ طبي. والتقصير الذي من شأنه المساس بالسلامة الصحية لشخص، وذلك بعد إجراء تحقيق تكميلي في الملف. الذي قضت به المحكمة سابقا على خلفية إجرائه لعمليات تجميلية لسيدة خضعت لشفط الدهون. ونفخ الارداف دون الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية الضرورة مما سبب لها مضاعفات خطيرة.

هذا وقد تقدمت سيدة تدعى”ب.ك” بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق سنة 2023، ضد طبيب تجميل يدعى”ب.ج” تُفيد أنها لجأت إلى هذا الأخير محل المتابعة لإجراء عملية شفط الدهون من البطن ونفخ الارداف.

وذلك بناءً على ثقة وضعتها فيه، بعدما سبق لها أن اجرت عمليتين “فيلر” و” حقن البوتوكس” عنده وكانت ناجحة. حيث اوهمها الطبيب أنه مختص في عمليات شفط الدهون والنفخ بأماكن مختلفة في الجسد.

وأكد لها أنه سبق له أن أجرى هذا النوع من العمليات وكانت ناجحة. وأنها اتفقت معه على إجرائها مقابل 17 مليون سنتيم. وتنقلت بالموعد المحدد، حيث تفاجأت في ذلك اليوم تحويل قاعة الانتظار لفضاء لإجراء العمليات.

كما أكد لها أن العملية هاته لا تحتاج تخذير كلي، واكتفى بإجراء تخذير موضعي. وباشر عملية الشفط التي دامت حوالي 5 ساعات، حيث قام بشفط الدهون من بطنها وحقنه باردافها.

وخلال العملية شعرت بعدم الراحة بسبب نزول ضغطها، وبعد انتهاء العملية، قدم لها وصفة طبية بها مجموعة من المضادات الحيوية.

غير أنها وبعد مغادرتها العيادة التجميلية لمنزلها، تغير وضعها الصحي وأصبحت تعاني من آلام شديدة على مستوى البطن والارداف.

واتصلت به من أجل الاستفسار عن الأمر، غير أنه طمأنها وطالبها بالالتزام بالوصفة الطبية، غير أن وضعها الصحي أصبح يتدهور من يوم إلقاء آخر. وذلك بعد انتفاخ منطقة الارداف وتعفنه وهو الذي أدى إلى خروج سائل أصفر منها بعد تقيح المنطقة.

وأشارت الضحية أنها لجأت لاستشارة أطباء مختصين في الجراحة التجميل، حيث عبروا عن صدمتهم لوضعها التي كان جد حرج، ووضحوا لها أن هذا النوع من العمليات جد حساس وتحتاج إلى غرفة عمليات مجهزة، بحكم أنها جراحة جد حساسة.

المتهم أنكر

الطبيب المتهم في قضية الحال، أنكر خلال المحاكمة كل الاتهامات الموجهة إليه،و أكد أنه أجرى عدة عمليات تجميلية لزبونته. وانها طلبت منه عملية شفط الدهون غير أنه أكد لها أنه غير مختص في هذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية.

وطلب منها التوجه إلى مختص، واعلمها أنه يستطيع فقط إجراء عملية شفط الدهون على الجلد وهي عملية بسيطة لا تحتاج تخذير كلي. مضيفا أن الضحية بعد حدوث مضاعفات صحية لها، قامت بفقأ مكان الانتفاخ بابرأة ما أدى إلى خروج سائل. ورجح في أن تكون الإبرة غير معقمة. خاصة أن التحاليل التي أجرتها لفحص. وجود الالتهاب من عدمه كانت سلبية. وأضاف أن الخبرة الطبية المجراة في التحقيق التكميلي لم تكن شاملة وواضحة بالشكل المطلوب.

دفاع الضحية أكد أن موكله تعاني لحد الساعة ونجت بأعجوبة من موت محقق بعد المضاعفات التي خلفتها عملية الشفط التي اشرف عليها الطبيب محل الاتهام، وأكدت أن الخبرة أكدت أن العملية التي خضعت لها الضحية عملية جراحية تخضع لشروط محددة وهي ليس بتجميلية، وطالبت بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع لها تعويض بقيمة 5 ملايين دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار.

وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.

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