بسبب “غريليتش”.. مانشستر سيتي يريد التخلص من “محرز” !

كشفت صحيفة “ذا أتليتيك” أن إدارة “مانشستر سيتي” ترغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي “جاك غريليتش” لاعب “أستون فيلا” الذي سيغادر “الفيلا بارك” بنسبة كبيرة في الميركاتو الصيفي في ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماته.

ولهذا السبب فإن إدارة “السيتي” تسعى للتخلص من بعض الأسماء الثقيلة وذلك لتخفيف الميزانية في الميركاتو الصيفي، قبل أن يقع الاختيار على النجم الجزائري “رياض محرز”، الذي تم وضعه ضمن لائحة اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو.

في نفس السياق، أكد الصحفي المقرب من “مانشستر سيتي”، “سام لي”، أن “محرز” هو أحد الأسماء الكبيرة والمفاجئة في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع من طرف الفريق، وأن إدارة الفريق ستستمع للعروض التي ستقدم من أجله.