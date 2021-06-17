بسبب “غزال”.. جماهير “بشكتاش” تحبس أنفاسها !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن جماهير “بشكتاش” طالبت من إدارة الفريق فعل كل شيء من أجل الحفاظ على اللاعب الجزائري “رشيد غزال”، الذي قاد فريقه لتحقيق الثنائية المحلية بعد غياب طويل، كما أكدت الجماهير أن مستعدة للمساهمة ماديا ان اقتضى الأمر.

وترى جماهير “بشكتاش”، أن بقاء “غزال” في الفريق أمر ضروري من أجل مواصلة حصد الألقاب ولا يجب التفريط فيه بسهولة، كما أنه يتعين على إدارة الفريق تحسين النادي وليس التخلي عن النجوم مثلما جرت العادة فيما سبق. جماهير الفريق التركي ترفض تكرار ما حدث مع “تاليسكا” أو “غوميز”، فكلما تعلقت جماهير “بشكتاش” بلاعب ما، تفرط فيه إدارة الفريق بسهولة كبيرة.

يذكر أن النجم الجزائري لا يزال مرتبطا بعقد مع نادي “ليستر سيتي“، وعلى النادي الذي يريد ضمه أن يتفاوض مع الفريق الانجليزي الذي يرفض التخلي عنه إلا مقابل أكثر من 10 ملايين أورو بعد الأداء الذي قدمه مع “بشكتاش” هذا الموسم.