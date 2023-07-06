بسبب غلاء المعيشة.. الأوروبيون يبحثون عن وجهات السفر الأرخص

كشفت لجنة السفر الأوروبية (ETC) مؤخرًا أن العدد الإجمالي للرحلات الأوروبية المخططة من جوان إلى نوفمبر 2023. قد انخفضت بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق بسبب مخاوف بشأن التكلفة.

ومع ذلك ، قال المصدر نفسه إنه على الرغم من الانخفاض، لا يزال 69 في المائة من الأوروبيين. يخططون للقيام برحلة في فترة الستة أشهر هذه.

استنادًا إلى تقرير ETC ، من بين الجنسيات ، يُظهر النمساويون أعلى مستوى من التردد في القيام برحلة. وسط مخاوف تتعلق بالتكلفة ، مع وجود 45 في المائة فقط من المشاركين لديهم خطط سفر. يتبع السويسريون 56 في المائة من المستطلعين يخططون للرحلات، والألمان بـ 62 في المائة يخططون للرحلات.

من ناحية أخرى، أظهر الفرنسيون والبلجيكيون والبريطانيون مستوى أعلى من التوق للسفر على الرغم من التضخم. الفرنسيون لديهم أعلى نسبة، حيث يخطط 80 في المائة من المستطلعين للرحلات.

ويتابع البلجيكيون عن كثب 79 في المائة من الرحلات التخطيطية، والبريطانيون لديهم 75 في المائة للرحلات التخطيطية.

وتظهر أحدث البيانات أن المخاوف بشأن غلاء المعيشة والموارد المالية الشخصية لا تزال قائمة بين المسافرين الأوروبيين. ومع ذلك، لا يزال الأوروبيون حريصون على السفر في الأشهر المقبلة.

وأشارت البيانات أن ما يقرب من ربع المسافرين الأوروبيين قلقون بشأن الزيادة الإجمالية في تكاليف الرحلة. والتي ارتفعت بنسبة ستة في المائة مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، يشعر 17 في المائة من هؤلاء المسافرين بالقلق بشأن وضعهم الاقتصادي واستقرارهم المالي.

لهذا السبب ، يتبنى الأوروبيون استراتيجيات مختلفة قبل أن يقرروا القيام برحلة. يختار جزء كبير ، 17 في المائة ، السفر خلال غير موسمها للاستفادة من أسعار أفضل. بينما يختار 14 في المائة وجهات يرون أنها معقولة التكلفة.