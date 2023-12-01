بسبب غياب الإجازات.. الحكم يلغي لقاء أمل الأربعاء وعين تموشنت

قرر الطاقم التحكيمي، المعني بإدارة مباراة أمل الأربعاء، ومضيفه شباب عين تموشنت، برسم الجولة الـ 7، من قسم الهواة للمجموعة وسط غرب.

وكان مقررا أن يلتقي اليوم الجمعة، شباب عين تموشنت والضيف أمل الأربعاء، بملعب “عمر أوسياف” بداية من الساعة 14:30.

وأفادت إدارة أمل الأربعاء، في بيان لها، بأن حكم المباراة قرر إلغاءها بصفة رسمية، بسبب عدم تقديم إجازات لاعبيها الجدد.

مبرزة بأنها ستعمل على وضع تقرير مفصل لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم لضمان حق فريقها. خاصة أن الخطأ وقع بالقسم الخاص بالإجازات بسبب عدم تمكن القائمين عليه، بتحميل إجازات لاعبي الأمل الجدد في النظام.