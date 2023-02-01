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بسبب غياب التكفل.. حالة أصحاب الأمراض النادرة تتأزم يوما بعد يوم

بقلم النهار أونلاين
بسبب غياب التكفل.. حالة أصحاب الأمراض النادرة تتأزم يوما بعد يوم
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