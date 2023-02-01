قناة النهار بسبب غياب التكفل.. حالة أصحاب الأمراض النادرة تتأزم يوما بعد يوم بقلم النهار أونلاين نشر في 01 فيفري 2023 - 20:29 شارك غرِّد أرسل 46 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sfjrG اقرأ أيضا "مناصر الخضر :"ان شاء الله اليوم علامنا يطلع ورانا فرحانين بملعب براقي قناة النهار 13 جانفي فاسألوا : لا تقل ما شاء الله و شاء فلان قناة النهار 28 جانفي طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية للسكن بالنعامة.. السلطات تتحرك قناة النهار 15 جانفي تعرفوا على معاني وتقاليد الإحتفال بالسنة الامازيغية يناير مع إخلف ثنهينان مختصة في الديكور الامازيغي قناة النهار 12 جانفي بوقرة: نحن لسنا الأرجنتين أو مان سيتي .. خانتنا اللمسة الأخيرة وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه قناة النهار 21 جانفي عبد الحميد بورومة: ستكون هناك فرق ساهرة على صيانة ملعب نيلسون مانديلا 24/24 لديمومة هذا الصرح قناة النهار 14 جانفي زكريا دراوي: مباراة الإفتتاح دائما ما تكون صعبة لكننا حققنا الأهم قناة النهار 13 جانفي صريح جدا: هذه هي أسباب "القطيعة بين الإخوة" عند الجزائريين .. قناة النهار 17 جانفي الأمن يطيح بشبكة إجـرامية تمتهن السرقة وتسترجع أزيد من مليار سنتيم بإليزي قناة النهار 22 جانفي العاصمة: لتفادي حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية.. مصالح الدرك في خرجة تحسيسية قناة النهار 24 جانفي