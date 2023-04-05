بسبب غياب ضحايا قضايا سرقة الهواتف.. النيابة ترافع لصالح متهم

في سابقة من نوعها رافع النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء. لصالح متهم متابع في قضية سرقة، ممتعضا في مرافعته عن كثرة الملفات القضائية المتعلقة بسرقة الهواتف النقالة. وتغيّب ضحاياها في كل جلسة.

ورافعت النيابة العامة لأول مرة لصالح المتهم بطريقة ملفة، خاصة وأن المتهم حضر الجلسة للدفاع عن نفسه. وغابت الضحية لتثبيت ادعاءاتها الواردة في شكواها أمام رجال الضبطية القضائية، اين اتهمته بسرقة هاتفها النقال.

وتساءل النائب العام في الجلسة عن الأسباب التي تجعل الضحايا في كل مرة. يتقدمون بشكاويهم أمام الجهات الأمنية أو القضائية. وهم يعلمون جيدا أن شراء الهواتف النقالة المسروقة التي أصبحت في وقتنا الحالي ” ظاهرة” ،تورط مستعمليها قضائيا. بمجرد وضع شريحة الهاتف النقال لاستعمالها. مضيفا أنه كان من المفترض أن تحضر القضية اليوم لسماع اقوالها.

وفي قضية الحال التي تم الفصل فيها على مستوى محكمة بئر مراد رايس مؤخرا، بحكم أدان المتهم بعقوبة موقوفة النفاذ، لمتابعته في قضية سرقة هاتف نقال قال عنها أنه لم يكن يعلم بأن الهاتف الذي اشتراه مسروق وتعود ملكيته للفتاة الضحية، وأنه استعمل شريحته الخاصة بخطه الهاتفي فوجد نفسه محل متابعة قضائية.