بسبب فريقه.. بن رحمة في ورطة حقيقية !

يواجه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مشاكل حقيقية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها فريقه أولمبيك ليون الفرنسي.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الجمعة، فإن النادي يواجه خطر السقوط للدرجة الثانية الفرنسية، في حال عدم تسوية ديونه البالغة 500 مليون أورو.

وأضاف المصدر أنه تم وضع النادي مؤقتا في الدرجة الثانية في حال عدم تسوية ديونه، كما تم منعه من القيام بصفقات جديدة.

وبنسبة كبيرة، سيغادر لاعب المنتخب الوطني، صفوف أولمبيك ليون، بسبب هذه الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق. خصوصا في حال لجوء إدارة النادي للقيام بخطوة تخفيض رواتب اللاعبين، ضمن سياسة تسوية الديون.