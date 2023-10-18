بسبب فلسطين.. الرابر الجزائري LACRIM يفتح النار على الحكومة الفرنسية

إنتقد مغني الراب الفرانكو جزائري كريم زنود والمعروف على الساحة الفنية بإسم “LACRIM”، الحكومة الفرنسية جراء سكوتها عما يحدث في فلسطين من عدوان صهيوني.

وكتب LACRIM عبر حسابه الرسمي على منصة X:”في الأساس، لا أريد حتى أن أفتح هاتفي لأرى هذه الأشياء بينما أكون عاجزًا على فعل أي شيء، خاصة عندما أرى هذه الوحوش تبرر مايحدث”.

وأضاف الرابر الجزائري:”ندين كل الإغتيالات، ولكن بعد إعتداءات شارلي إيبدو بتاريخ 13 نوفمبر 2015، كان الحل بالخروج بعدها بيوم للتظاهر، وقتل الأطفال المسلمين بفرنسا”.

وتابع “LACRIM” منتقدا سياسة الكيل بمكيالين لما يحدث بفلسطين:”إنها سخافة، فرنسا لم تحارب داعش، لكنها تجد من الطبيعي أن يقتل الصهاينة الأطفال الفلسطينين، وإيهام الجميع بأنهم يحاربون حماس”.

وأشار “LACRIM” على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني:”الحقيقة، لم أرى شيئا مثل هذا من قبل! حتى الاحتياجات حيوية ماء غاز كهرباء 4 حقوق دولية تنتهك”.

وختم “LACRIM” منتقدا الحكومة الفرنسية:”حياة المسلم لا تساوي شيئاً في نظركم، وأرى ذلك بوضوح، وأفهمه، فرنسا غيرت وجهها جذرياً في السنوات الأخيرة، استيقظوا!”.