بسبب فلسفة مُدربه.. بن رحمة في خطر

الرياضة
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بسبب فلسفة مُدربه.. بن رحمة في خطر
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، في خطر رفقة ناديه واست هام يونايتد، بسبب الخيارات الغريبة لمدربه دايفيد مويز.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، بأن التقني الأسكتلندي، يتجه لتكرار السيناريو الذي فعله مع ويلفريد زاها منذ سنوات مضت.

وأكد موقع “هامرز نيوز”، بأن الرجل الأول في الطاقم الفني للفريق اللندني، يجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين التقنيين.

وذكرت بفشله، في إستغلال خدمات الإيفواري، عندما كان في مانشستر يونايتد، رغم المؤهلات الكبيرة لهذا الأخير.

ويبقى بن رحمة، عاجزا عن التألق بالشكل المرجو رفقة “المطارق”، بسبب طريقة اللعب الدفاعية المحضة لفريقه.

ونُشير بأن نجم برينتفورد السابق، إكتفى بتقديم تمريرتين حاسمتين في البرميرليغ، ولكن دون الوصول لمرمى المُنافسين.


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