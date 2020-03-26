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بسبب فيروس كورونا.. طواف فرنسا من دون جمهور !

الرياضة
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بسبب فيروس كورونا.. طواف فرنسا من دون جمهور !
بقلم أمير بهلول

كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية، “روكسانا” أن هناك إحتمال كبير ليكون طواف فرنسا للدراجات الهوائية من دون جمهور.

وأكدت الوزيرة الفرنسية، أن هذا الأمر راجع بطبيعة الحال لتفشي فيروس كورونا في مختلف بقاع العالم.

وصرحت الوزيرة الفرنسية: “نحن نفكر في كل الإحتمالات الممكنة، تأجيل، إلغاء أو الإبقاء على طواف فرنسا لهذا العام”.

وأضافت: “نتحدث كثيرا مع اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية، ومن المبكر الإعلان عن القرار”.

وتابعت: “الجميع بات يعلم أهمية البقاء في المنزل، لذلك من الممكن أن نشاهد الطواف على الشاشة فقط”.

وبلغة الأرقام وفي كل عام، فإن حضور المشجعين يقدر بـ 12 مليون مشجع طوال 21 مرحلة من الطواف الأكثر شعبية في العالم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796008

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