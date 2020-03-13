بسبب فيروس كورونا.. محرز والسيتي يتوقفان عن التدريبات

قرر بصفة رسمية فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الجمعة تعليق أنشطة كرة القدم في النادي بالنسبة للرجال والسيدات حتى إشعار آخر.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر بيان جاء فيه:”تماشيا مع بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

وإعلان تعليق مباريات المسابقة”.

وأضاف البيان:”مانشستر سيتي يعلن هو الآخر تأكيد تعليق أنشطة كرة القدم في النادي بالنسبة للرجال والسيدات حتى إشعار آخر”.

وبفعل هذا القرار سيكون النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في عطلة إجبارية إلى غاية ظهور مستجدات جديدة تخص تفشي فيروس كورونا.