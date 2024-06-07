بسبب قتلها الأطفال.. الأمم المتحدة تدرج  الكيان رسميا في “القائمة السوداء” 

أدرجت الأمم المتحدة الكيان المحتل رسميا، بصورة نهائية، في قائمتها السوداء، وهي قائمة تضمّ الدول التي تقتل الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.

وحسب ما اكدته وسائل اعلامية، فإن هذه القائمة تكون مرفقةً بالتقرير السنوي، الذي يقدّمه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. والذي يوثّق انتهاكات الحقوق ضدّ الأطفال في الحروب.

وحسب ذات المصدر، فإن التقارير السابقة تضمّنت فصولا تتعلّق بالقضية الفلسطينية، اتّهمت الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.

وكان سفير الكيان لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أعلن أنّ غوتيريش أبلغه القرار الرسمي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” العبرية.

ويأتي ذلك بعد أن أسفرت حرب الإبادة الجماعية الصهيوني ضدّ قطاع غزة عن ارتقاء أكثر من 36730 شهيدا، وإصابة ما يزيد على 83530 فلسطينيا، منذ الـ7 أكتوبر الماضي، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية نشرتها.

وارتكب الاحتلال، منذ 8 أشهر، 3276 مجزرة، مثّل الأطفال والنساء نسبة 70% من الضحايا فيها.

في حين استشهد 1.517 طفلا، في وقت يتعرّض 35 ألفا لخطر الموت أيضاً بسبب سوء التغذية، وفقا للاحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، اليوم الجمعة.