بسبب قطعة “بيتزا” فرنسية.. ستيني مهدد بالسجن المؤبد

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة السجن المؤبد. في حق المتهم الموقوف “ن.م.ع” رب أسرة مغترب بفرنسا مقيم بطريقة غير شرعية. معروف في فرنسا باسم “بوعلام” ولدى السلطات الفرنسية بسوابقه العدلية في جرائم السرقة والمشاجرة .

وجاءت متابعة المتهم لضلوعه في قضية قتل عمدي على التراب الفرنسي، راح ضحيتها المدعو “ج.ابراهيم” مقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا. على خلفية مشاجرة بسبب خلاف على قطعة ” بيتزا” بساحة عمومية بمدينة مارسيليا.

وحسب مجريات المحاكمة فان المتهم بتاريخ 22 مارس 2003، وقعت مشاجرة بين المتهم الحالي ” ن.م علي” والضحية. أين كانا معا في ساحة عمومية بمارسيليا يتعاطان الخمر، والمخدرات. برفقة عدد من الأشخاص المقيمين بفرنسا بطريقة غير شرعية. وبحكم ليس لهم إقامة، يلتقون يوميا في تلك الساحة لقضاء الليالي لتعاطي الممنوعات.

وبليلة الوقائع كان المتهم والضحية يتعاطان الخمر، فوقع بينهما خلاف حول قطعة “بيتزا” جاء بها الضحية “ا.ج” لتناولها. وخلالها طلب منه المتهم منحه جزءا منها الا الضحية رفض وطلب منه مقابلا ماليا بقيمة 1 أورو. وأمام اشتداد الخلاف انصرف المتهم لشراء قطعة بيتزا، وبعد عودته، باغته الضحية بضربة بواسطة سكين على مستوى الوجه. ثم طارده ركضا بغرض طعنه مرة أخرى، غير أنه سقط أرضا بسبب ثقل جسمه لكونه كان تحت تأثير الخمر.

وخلالها التقط المتهم السكين من الأرض ووجه له طعنات مختلفة بجسمه، أشدها استقرت عبى مستوى الصدر جهة القلب.

بحيث لفظ الجاني أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، لحظة وصول رجال الشرطة. أين قام صديقه ” س.ي” المدعو ” عمر” بنزع السكين من صدره.

وخلال مجريات التحقيق صرح 3 شهود كانوا بموقع الجريمة أن الجاني يدعى ” بوعلام”، لتحدد الشرطة الاسم الكامل للمتهم والتعرف عليه من خلال الصور الفوتوغرافية.

وفي الجلسة انكر المتهم نكرانا قاطعا ضلوعه في الجريمة، مؤكدا أنه غادر فرنسا نحو اسبانيا للعمل في الفلاحة سنة 2002، ثم عاد الى الجزائر سنة 2004.

الجدير بالذكر تم توقيف المتهم من طرف شرطة تلحد لمطار هواري بومدين، تنفيذا لانابة قاضي التحقيق بدولة فرنسا.

كما أن المتهم تبين أنه غادر التراب الفرنسي بعد 6 أشهر من ارتكاب الجريمة نحو أسبانيا، للافلات من قبضة الشرطة.