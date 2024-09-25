بسبب قيادة دراجته النارية على سكّة ترامواي.. يرتكب حادثاً مرورياً تسبّب في وفاته

تُشكّل حوادث المرور المرتكبة على مستوى سكّة ترامواي العاصمة خطرا يتربص بحياة مستعمليه، في ظل تواجد أشخاص يقودون مركباتهم برعونة وتهاون. غير مبالين بخطورة الأفعال التي يرتكبونها. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات والجرحى بشكل ملفت للانتباه في الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، ملفاً جزائيا يتعلق بحادث مأساوي. سجلته مصالح الأمن الأسبوع الفارط على مستوى حي الصباح ببرج الكيفان شرقي العاصمة. حيث خلّف الحادث وفاة شاب في مقتبل العمر يدعى ” م.محفوظ”، وهو الطفل الوحيد بين شقيقتيه في العائلة.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف، أن الحادث وقع على سكّة ترامواي العاصمة. على مستوى محور الدوران، أين كان الشاب المرحوم برفقة صديقه على متن دراجة نارية يسير بسرعة على طول السكة.

وبمجرد انصراف عربة الترامواي وفسح الطريق للمركبات اصصدمت سيارة المتهم بالدراجة النارية إصطداما عنيفا. مما أدى إلى سقوط الشاب من دراجته برفقة صديقه، الذي تعرض لجروح بسيطة، في حين توفي صاحب الدراجة بعين المكان.

وأمام هول الحادث تنقل رجال الحماية المدنية لتقديم الإسعافات للجريح، وانتشال الشاب من الأماكن. فيما قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق مع المتهم صاحب المركبة.

واعترف المتهم بأنه اصاب الشاب المرحوم، بسبب عبوره سكة ترامواي، حيث كان هو يقود سيارته بالطريق العام. مؤكدا أن الحادث لم يكن بسبب تهاونه، بحيث وفور وقوع الحادث ورؤية الشاب ساقطا وسط الدماء. تأثر كثيرا، خاصة زوجته التي كانت حامل.

من جهته الطرف المدني رفض التأسس كطرف مدني، معلنا تنازله عن المتابعة القضائية، بعد صفح أفراد الشبكة عائلته.

أما وكيل الجمهورية فالتمست غرامة مالية قدرها 100 الف دج مع سحب رخصة السياقة لمدة عام في حق المتهم.