بسبب كثرة الخلافات مع زوجته.. يسلّم “كاشيات” للشرطة بغية دخول السجن

عالجت محكمة الجنح بدار البيضاء بالعاصمة قضية غريبة، اليوم الاثنين، تتمثل في توجه شخص إلى مركز الأمن القريب من مسكنه العائلي بالعاصمة، حاملاً بين يديه أقراصا مهلوسة، بغرض سماعه في ملف جزائي والزج به في السجن.

وذلك بعدما ضاق ذرعاً بتصرفات زوجته التي قال عنها في الجلسة إنها كثيرة المشاكل، ما حوّل حياته إلى جحيم. توجّه

وصرح المتهم للقاضي بأنه لم يتعاط المخدرات قط في حياته، وإنما يريد دخول السجن والهروب من مشاكله مع زوجته.

وأكد المتهم المدعو “ن. رياض” خلال مثوله للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الاثنين، بأنه يعمل ميكانيكياً، وأن الأقراص التي جلبها معه إلى مركز الشرطة وجدها بأحد الأماكن.

واقترح القاضي على المتهم حل مشاكله مع زوجته بطريقة صحيحة، بعيدا عن السجن والمخدرات. باعتبار أن توريط نفسه في مثل هذه القضايا ليس حلا ولا ينهي مشاكله اليومية، بل يزيد الطين بلة.

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.