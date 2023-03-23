بسبب كشوف النقاط.. عقوبات تنتظر مديري المؤسسات التربوية

لم تلتزم جل المؤسسات التعليمية في الأطوار التعليمية الثلاث بالمنشور الوزاري، الذي ينص على أن عطلة الفصل الثاني، وتوزيع كشوف النقاط هو اليوم الخميس 23 مارس.

وقد قام المدراء بغلق المؤسسات التربوية اليوم ووزعوا كشوف النقاط أمس دون تنظيم يوم مفتوح مع الأولياء.

وحسب المعلومات التي تحوز “النهار اون لاين” عليها فإن عقوبات إدارية تنتظر مديرو المؤسسات التعليمية. لانهم قامو بتضييع الزمن البيداغوجي للتلاميذ، باعتبار أن يوم الاربعاء كان يوم دراسة وليس لتوزيع كشوف النقاط.

وأرجع المصدر السبب إلى غياب دور المراقبة على المؤسسات التربوية. أين اكد ان بعض المفتشين الإداريين اتصلوا بالمؤسسات التربوية لمعرفة سبب ضرب القرار الوزاري لوزارة التربية عرض الحائط.

هذا وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية الى توزيع كشوف نقاط التلاميذ أمس. دون تنظيم يوم مفتوح مع الاولياء كما ينص عليه القانون.