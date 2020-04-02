بسبب كورونا.. أول مدينة صينية تحظر أكل الكلاب والقطط

قررت مدينة شينزين في مقاطعة “قوانغدونغ” بالصين، منع سكانها من أكل لحوم القطط والكلاب على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتعد هذه الخطوة، الأولى في الصين، وجاءت بعد دراسات ربطت انتشار فيروس كورونا المستجد، بتناول لحوم الحيوانات البرية.

وأوضحت سلطات المدينة، أن الكلاب والقطط كحيوانات أليفة أقامت علاقة أوثق بكثير مع البشر، من جميع الحيوانات الأخرى.

وجاء في بيان لسلطات المدينة، أن هذا الحظر يستجيب أيضا لروح الحضارة الإنسانية.

وكانت الصين، قد حظرت تجارة الحيوانات بعد تفشي فيروس كورونا، لكن مدينة شينزين أخذت إجراء أقوى بعد أن وسعت الحظر ليشمل منع تناول لحوم الكلاب والقطط.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، بداية الشهر القادم، وفق ما أورده موقع “سكاي نيوز العربية”.