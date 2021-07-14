بسبب كورونا.. إلغاء حفل نهاية السنة الجامعية بجامعة البويرة

أعلنت جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، عن إلغاء حفل اختتام السنة الجامعية، الذي كان مبرمجا يوم 18 جويلية 2021.

وحسب بيان لإدارة الجامعة، فإن هذا القرار، جاء طبقا للاجراءات الصحية التي أعلنتها السلطات العمومية وتطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية، والتي تمنع أي تجمع داخل المؤسسات الجامعية.

وكان هذا الحفل مخصصا، لتكريم الطلبة المتفوقين، لذلك، قدمت رئاسة الجامعة، اعتذارها، للطلبة المتفوقين، مؤكدة إن غاية الإلغاء أسمى وهي الحفاظ على الصحة العامة لكل أفراد الأسرة الجامعية.