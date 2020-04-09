بسبب كورونا.. الفاف تؤجل تسديد اشتراكات وغرامات الأندية

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تأجيل تسديد تسديد اشتراكات وغرامات الأندية، إلى غاية استئناف المنافسة، وذلك بسب فيروس كورونا.

وكشفت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، عن توجيهها تعليمات عبر الأمين العام، لجميع الرابطات الكروية، بتأجيل دفع الإشتراكات، والغرامات المترتبة على الأندية.

ويبقى هذا القرار ساري المفعول، إلى غاية استئناف المنافسة، بالنظر للوضعية الصعبة التي تمر بها مختلف الأندية الوطنية.

يذكر أنه تم توقيف كل المنافسات الكروية في الجزائر، منذ تاريخ 16 مارس المنصرم، بسبب تفشي فيروس كورونا.