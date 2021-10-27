بسبب كورونا.. “بلماضي” سيستدعي 28 لاعبا لكان الكاميرون

سمحت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم للمُنتخبات الـ 24 المُتأهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون بتسجيل 28 لاعبا على الأكثر.

وذلك عوض 23 لاعبا المُعتادين, لمواجهة احتمالات الإصابة بعدوى جائحة كورونا, والغيابات الاضطرارية في آخر لحظة.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية بأن كل بلد بإمكانه تسجيل خمسة لاعبين إضافيين, إذا رغب في ذلك، أو الاحتفاظ بالقائمة الأصلية لـ 23 لاعبا.

و حسب نفس المصدر تتحمل كل اتحادية تكاليف السفر و الإقامة بالنسبة للاعبين الخمسة الاضافيين.