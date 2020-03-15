بسبب كورونا.. لا صلوات خمس ولا جمعة في ليبيا

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بسبب كورونا.. لا صلوات خمس ولا جمعة في ليبيا
بقلم خالد دحماني

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية إيقاف إقامة الصلوات الخمس والجمعة في المساجد بدءًا من اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للهيئة التابعة ، أنّ القرار يأتي للحفاظ على أرواح الليبين، من فيروس كورونا، الذي بات وباءً عالميًا.

وشدد البيان على ضرورة إبلاغ الأئمة للمصلين بالقرار، خصوصًا عند صلاتي الظهر والعصر، ليكون ساريان القرار بدءًا من صلاة المغرب.

بيان الهيئة الليبية..

#فايروس_كورونابيان #الهيئة_العامة_للأوقاف_والشؤون_الإسلاميةبخصوص بعض الإجراءات الوقائية الخاصــة بمنعتفشــي مرض…

Publiée par ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ sur Dimanche 15 mars 2020


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