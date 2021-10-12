بسبب كورونا..”safex” تخسر 8 مليون دولار

كشف، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض، علي فراح، اليوم الثلاثاء. أن شركة safex ضيعت دخلا يقدر باربعة مليون سنتيم سنويا، بسبب التوقف سنتين على إثر جائحة كورونا.

وقال علي فراح في تصريح للإذاعة الوطنية. أن افتتاح الدورة الخامسة للصالون الدولي لتثمين واسترجاع النفايات، منذ يوم الاثنين، تمثل العودة الرسمية للمعارض بقصر المعارض “صافاكس” SAFEX والتي ستقام مع الاحترام التام للبروتوكول الصحي.

وتابع بالقول أنه ابتداء من السابع نوفمبر المقبل وحتى السادس ديسمبر ستقام عشرة تظاهرات إقتصادية دولية ب”صافاكس”. من بينها المعرض الخاص بالتغذية “جازاغرو” ومعرض البناء ومواد البناء والأشغال العمومية.

مشيرا إلى أن توقف نشاط المعارض خلال العامين الماضيين فوَّت على الشركة مصدر دخل مهم بالعملة الصعبة يقدر بـ4 ملايين دولار سنويا . باعتبار مصدر خدمات بفضل المشاركة الأجنبية في مثل هكذا معارض حسب تعبيره.

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