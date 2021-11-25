بسبب لعبة الحبار.. الحكم على شاب كوري بالإعدام

لقي مواطن كوري شمالي، حكما بالإعدام رميا بالرصاص بسبب تهريبه نسخة من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير “لعبة الحبار” إلى داخل البلاد وإعادة نسخها.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد كان الشاب يدرس بالصين. وأحضر معه عند عودته لبلاده نسخة من المسلسل على وحدة تخزين ذاكرة ”فلاش يو إس بي”.

وقام الشاب بنسخ المسلسل وبيعه لعدد من الطلاب بإحدى المدارس. قبل أن يتم رصد إحدى هذه النسخ من قبل سلطات إنفاذ القانون في البلاد.

كما أن مصالح الأمن الكورية الشمالية إعتقلت الأسبوع الماضي الشاب الذي يعيش في مقاطعة شمال هامجيونج. وعدد من الأشخاص الذين إشتروا نسخة من المسلسل من الشاب.

الإعدام والمؤبد لكل من شاهد “لعبة الحبار” في كوريا الشمالية

وحكم على الشاب الذي هرب نسخة من المسلسل بالإعدام رميا بالرصاص. وهي إحدى الطرق المروعة التي كانت تُقتل بها الشخصيات في مسلسل “لعبة الحبار”.

كما حُكم على أحد الطلاب الذين اشتروا نسخة من المسلسل بالسجن مدى الحياة. و5 سنوات سجنا على 6 آخرين ممن شاهدوا المسلسل دون شرائه بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.

وفي المقابل تم فصل مدير المدرسة التي عثر على نسخة المسلسل بها، وفصل أحد المعلمين الذين ثبت مشاهدة الطلاب للمسلسل في حصته.

كما سيتم إرسال المدير والمعلم للعمل في مناجم الفحم أو نفيهما إلى مناطق ريفية من البلاد. وهذا ما سبب بقلق للمعلمين بالبلاد خوفا من تعرضهم لهذه الأزمة أيضا في حال تورط أحد طلابهم في القضية.

وتفرض كوريا الشمالية حظر صارم على تداول أي شيء يخص الغرب أو كوريا الجنوبية داخل البلاد.

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