بسبب “محرز”.. الإنجليز يصدمون “غوارديولا”

يواصل نادي “مانشستر سيتي” خسارة النقاط في الدوري الإنجليزي واللوم يقع على المدرب الإسباني “بيب غوارديولا“.

وأكد محللو قناة “سكاي سبورتس”، أن فلسفة “غوارديولا” وراء تراجع مستوى الفريق وسياسة التدوير هي السبب الرئيسي.

كما أن الجميع تفاجئ بعدم مشاركة “رياض محرز“، الذي يعتبر أفضل لاعبي الفريق وهداف النادي في الدوري الإنجليزي.

وعوض أن يلعب بلاعب مركزه “جناح أيمن” قرر تغيير مركز “سترلينغ” وإقحام “فودين”، وهو ما جعل هجوم السيتي يظهر بذلك السوء.

في نفس السياق، كان “غوارديولا” يشتكي دائما من عدم وجود 5 تغييرات في المباراة.

غير أنه في المباريات الأخيرة لا يقوم سوى بتغيير واحد أو تغييرين على الأكثر.

يذكر أن “السيتي” تعادلوا في ملعب الإتحاد أمام “وست بروميتش” صاحب المركز ما قبل الأخير في “البريميرليغ” أمس الثلاثاء (1-1).