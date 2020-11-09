بسبب “محرز”.. الإنجليز ينتقدون “غوارديولا” !

أبدت جماهير “مانشستر سيتي” عن استيائها من فلسفة “المداورة” التي يعتمد عليها “بيب غوارديولا” مدرب الفريق.

فهذه المرة وقع الدور على “رياض محرز”، لكن الأبرز من ذلك أن “غوارديولا” أبعده تماما عن قائمة الـ 18.

فراح البعض يؤكد أن “رياض” لديه مكانة في التشكيلة الأساسية ليس في دكة البدلاء، ووجوده أمس الأحد في مباراة “ليفربول” كان سيمنح الحلول لخط الهجوم.

في نفس السياق، كشف موقع “مانشستر إيفينيغ“، أن السبب الرئيسي لغياب “محرز” هو “المداورة” بين اللاعبين.

كما أن “رياض” في الآونة الأخيرة شارك كأساسي في جل المباريات سواء في الدوري أو في دوري الأبطال.