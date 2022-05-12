بسبب محرز.. ريبيكا فاردي تُقاضي زوجة روني

مثُلت أمس الأربعاء زوجتي لاعبي المنتخب الإنجليزي السابقين جيمي فاردي و واين روني. أمام محكمة رويال بلندن، بسبب اللاعب رياض محرز.

وكشف موقع”ذاغارديان”، أن أمس الأربعاء، كان ثاني يوم من جلسات المحاكمة، التي اتهمت فيها بين كولين، جيسيكا فاردي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن القضية التي رفعتها زوجة روني بسبب تسريب زوجة فاردي أخبار عن إضراب محرز عن تدريبات فريقه السابق ليستر.

وأضاف المصدر، أن تفاصيل القضية، كانت بسبب فشل إنتقال لاعب الخضر محرز للسيتي آنذاك، في الميركاتو الشيتوي موسم 2018-2019.

كما أوضحت ذات الصحيفة، أن ريبيكا فاردي نفت التهم المنسوبة إليها، وفي المقابل كشف محامي زوجة روني، ديفيد شيربورن، في المحاكمة عن تغريدة صحفي بريطاني.

وكان مضمونها يؤكد الإتهامات الموجهة لزوجة فادري،التي كتبها الصحفي البريطاني روب دوريست، وجاء فيها:” لقد قيل لي أن محرز لم يأتِ للتدريبات هذا الصباح للمرة الثانية”.

وأضاف:” لهذا فهو من الناحية الفنية يُخالف العقد والضوابط، تقول مصادرنا إنه مكتئب بعد إخفاق عملية انتقاله لفريق مانشستر سيتي”.