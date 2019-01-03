عاجل

بسبب “محرز”..”غزال” يتعرض لـ”الإهانة” من الإنجليز

الرياضة
  • -
  • 0
بسبب “محرز”..”غزال” يتعرض لـ”الإهانة” من الإنجليز
بقلم إسماعيل عشاش

واصلت وسائل الإعلام البريطانية، توجيه إنتقادات لاذعة تتجاوز حدود المعقول في حق الدولي الجزائري، رشيد غزال، بسبب مُستواه المتواضع مؤخرا.

وأعد موقع ” itsroundanditswhite” تقريرا مُطولا عن اليساري، مُقارنا إياه بمواطنه، رياض محرز، الذي كان نجم “ليستر سيتي” دون مُنازع.

وعنون الموقع بأن “كبسولة الصغير”، “لا يصل لحذاء مُواطنه”، من جميع النواحي، وهو ما تُظهره إحصائيات “البريمير ليغ” بصفة واضحة.

ويعيش خريج مدرسة “ليون” أوقاتا عصيبة مع “الفوكسيس”، حيث لم يتمكن من فرض نفسه، رغم الفُرص العديدة التي تحصل عليها.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com