بسبب “محرز”..”غزال” يتعرض لـ”الإهانة” من الإنجليز

واصلت وسائل الإعلام البريطانية، توجيه إنتقادات لاذعة تتجاوز حدود المعقول في حق الدولي الجزائري، رشيد غزال، بسبب مُستواه المتواضع مؤخرا.

وأعد موقع ” itsroundanditswhite” تقريرا مُطولا عن اليساري، مُقارنا إياه بمواطنه، رياض محرز، الذي كان نجم “ليستر سيتي” دون مُنازع.

وعنون الموقع بأن “كبسولة الصغير”، “لا يصل لحذاء مُواطنه”، من جميع النواحي، وهو ما تُظهره إحصائيات “البريمير ليغ” بصفة واضحة.

ويعيش خريج مدرسة “ليون” أوقاتا عصيبة مع “الفوكسيس”، حيث لم يتمكن من فرض نفسه، رغم الفُرص العديدة التي تحصل عليها.