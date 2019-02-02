بسبب “محرز”..”مان سيتي” يتواجد في وضع حرج!

تعرض الدولي الجزائري، “رياض محرز”، لإنتقاد لاذع من وسائل الإعلام البريطانية، والتي إعتبرته من أسباب تراجع نتائج ناديه “مانشستر سيتي”.

وأعدت جريدة “التليغراف” تقريرا مُطولا، أشارت فيه بأن اليساري، ثالث أهم الأسباب التي جعلت “السكاي بلوز” يفقدون صدارتهم للدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة بأن الجناح الطائر، ورغم أنه قدم أحيانا عروضا مميزة، إلا أنه يبقى مُتوسطا الى الضعيف في أغلب الأوقات.

وأوضحت بأن خريج مدرسة “لوهافر”، لم يقدم للساعة، المُستويات المُتناسبة مع القيمة المالية الضخمة التي صُرفت لإستقدامه من “ليستر سيتي”.